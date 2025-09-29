Slušaj vest

Tri nedelje nakon što je optužno veće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo optužnicu protiv 34-godišnje žene koja je početkom godine spustila svoju trogodišnju ćerku u hladnu reku Savu kod Jankomirskog mosta i ostavila je da se udavi, ona će se danas u sudnici istog suda izjasniti se o krivici.

Naime, tridesetčetvorogodišnjakinja će uskoro izaći na suđenje za teško ubistvo, za koje joj preti kazna do 40 godina zatvora, a zašto se odlučila na ovaj jezivi korak možda neće biti otkriveno tokom suđenja. A s obzirom na osetljivost celog slučaja, kao i na činjenicu da je zločin koji je šokirao javnost počinjen nad njenim sopstvenim detetom, za pretpostaviti je da će sud za maloletnike isključiti javnost sa sudskih ročišta.

Podsetimo, 22. marta, telo nepoznate devojčice, obučene u sivo-ružičastu duksericu i braon šorc, pronađeno pored splava u reci Savi na Novom Beogradu, sve koji su se zatekli u blizini na žurki obuzeo užas. Istraga je trajala satima, telo je prevezeno na odeljenje sudske medicine radi obdukcije, a pošto se DNK devojčice nije podudarala ni sa jednom u bazi podataka Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, potraga za identitetom deteta prešla je hrvatsku granicu.

I nije trebalo dugo da beogradski Interpol, putem međunarodne pravne pomoći, nakon sprovedene DNK analize, pruži odgovor hrvatskoj policiji: „Telo pripada trogodišnjoj devojčici iz Zagreba.“ Ispostavilo se da je reč o devojčici koju je 15. januara u 15:30 časova kod Jankomirskog mosta u Zagrebu ispustila u hladnu reku Savu njena majka. Ostavila ju je da umre, a zatim uputila je jeziv poziv u 16:10 časova.

1/11 Vidi galeriju Akcija spasavanja deteta u reci Savi kod Zagreba Foto: Facebook/Hrvatski Crveni križ/Croatian Red Cross

"Ušla sam u reku sa svojim detetom i ono se udavilo“, rekla je uspaničeno policajcu na liniji 192, koji je preusmeren sa svog mobilnog telefona. Policajac na drugom kraju linije joj je potom rekao da polako objasni gde se nalazi, a ona je dobila još jedan nestvaran odgovor: „Udavila sam svoje dete.“

- Možete li pokušati da spasete dete? Da ga izvučete? - policajac je brzo upitao dojavnicu o incidentu, a ona mu je dodatno objasnila: „Ne, udavilo se.“

Dok su pokušavali da od nje izvuku više informacija, sve službe hitne pomoći su pohitale na Jankomirski most. Ženu su zatekle na obali u mokroj odeći i depresivnu, pa je prvo odvedena na pregled u policijsku stanicu Vrapče, nakon čega je uhapšena i pritvorena, a u tužilaštvu se branila ćutanjem.

Danima je ruta hladne vode od oko 90 kilometara nizvodno temeljno „češljana“ od strane pripadnika svih dežurnih službi. Preko stotinu njih, od zagrebačkih vatrogasaca, HGSS-a, policije, HRC-a do Civilne zaštite, bili su veoma budni od zore do sumraka i „naoružani“ termovizijskim kamerama, čamcima i dronovima, pretražujući vodu i rastinje u teškim uslovima i prateći tok Save iz vazduha.

Od tada, istražitelji su ispitali više od desetak ljudi koji imaju ili bi mogli imati bilo kakva saznanja o samom zločinu, kao i o svim drugim okolnostima koje su dovele do monstruoznog čina. A većinu informacija crpeli su iz izjava članova porodice, počev od muža, sestre i majke, ali i dalje postoji neodgovoreno pitanje na koje svi žele da znaju odgovor: „Zašto?“