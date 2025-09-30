Slušaj vest

Strašna tragedija dogodila se u subotu na venčanju u Hrvatskoj.

Tokom svadbenog slavlja ispred katedrale došlo je do ispaljivanja signalne rakete koja je usmrtila gošću.

Porodica je objavila potresnu umrlicu.

"S tugom i boli u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima tužnu vest da je 27. septembra tragično preminula u 36. godini naša kćer, sestra, nećaka, nevesta i ujna Antonia Đorđević. Poslednji ispričaja obaviće se u sredu 1. oktobra na gradskom grobolju Kvanj u Šobeniku. Molimo da budemo oprošteni od kućnih poseta", navodi se u čitulji.

Incident se dogodio neposredno nakon ceremonije u katedrali, kada je 52-godišnji muškarac, mladoženjin stric, ispalio signalnu raketu koja je pogodila 36-godišnju sestričinu mladoženje u glavu.

Povrede su bile kobne, povređena žena je hitno prevezena u Opštu bolnicu Šibenik, ali je, uprkos naporima doktora, preminula. Jedan od svedoka rekao je da je nesrećnu ženu raketa čudnom putanjom pogodila u vrat.

Kobne povrede

- Kida nam se srce zbog naše prijateljice. Vedrije i bolje osobe od nje nema u celom gradu. Poginuti na takav način, i još na venčanju svoga bratića... Mi smo u šoku. Njen suprug teško će prebroditi tragediju. Ona je njemu bila sve u životu, svetlo na kraju tunela, prava bračna suputnica - rekla je prijateljica tragično preminule žene.

Odmah nakon događaja, dok su se lekari u bolnici bezuspešno borili za život A. Đ. (35), uhapsili 52-godišnjeg muškarca koji je kasnije identifikovan kao mladoženjin stric.

Ali, policija je potom saopštila da su njihove kolege iz Odeljenja za opšti kriminal podnele krivičnu prijavu i protiv 38-godišnjeg muškarca zbog teškog krivičnog dela protiv javne sigurnosti.

Dvojica uhapšenih

- Završenom kriminalističkom istragom utvrđeno je da je 52-godišnji osumnjičeni u Šibeniku na ulici Obala dr Franje Tuđmana u subotu, 27. septembra oko 19 časova, ispred katedrale Svetog Jakova, tokom ceremonije venčanja, usled nestručnog rukovanja, nepravilno aktivirao signalnu raketu, što je rezultiralo povredom 35-godišnje žene, koja je od zadobijenih povreda preminula u Opštoj bolnici Šibenik. Daljom istragom utvrđeno je da je 38-godišnji osumnjičeni, sa namerom da ispali signalne rakete tokom proslave, doneo nekoliko i jednu predao 52-godišnjem osumnjičenom, koji ju je prihvatio uprkos činjenici da nije obučen za rukovanje, neozbiljno verujući da neće biti neželjenih i po život opasnih posledica - kažu iz Policijske uprave Šibensko-kninske.

Takođe otkrivaju da je 38-godišnji osumnjičeni dobrovoljno predao policajcima sve što je doneo.