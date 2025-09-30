Slušaj vest

Policijski službenici iz hrvatskog grada Donjeg Miholjca završili su kriminalističku istragu nad 84-godišnjim muškarcem osumnjičenim za tešku provalu u opštini Marijanci, saopštila je policija.

Sumnja se da je između 20. i 26. septembra provalio u porodičnu kuću u vlasništvu 47-godišnje žene i ukrao dvoja ulazna vrata i šperploču.

Iz istih prostorija je od 53-godišnje žene ukrao i veći broj komada nameštaja - sofu, komodu, policu, dva ormara i mikrotalasnu. Ukupna materijalna šteta procenjuje se na oko 2.500 evra.

Tokom istrage, policija je pretresla kuću i druge prostorije koje koristi osumnjičeni 84-godišnji.

Prilikom ovog pretresa, pronađeni su svi ukradeni predmeti i oduzeti uz potvrdu.

Protiv osumnjičenog će biti podneta optužnica nadležnom državnom tužilaštvu.

(Kurir.rs/Index.hr)

