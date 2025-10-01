Slušaj vest

Hrvatska gorska služba spasavanja Makarska u saradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Zadvarje imala je nesvakidašnji zadatak - spašavanje krave iz bunara.

HGSS je do detalja opisao šta se dešavalo.

"Poziv je stigao u 22:10. Vatrogasci su ispumpali vodu i pripremili teren, a naš tim se potom spustio u bunar kako bi osigurao da krava sigurno izađe na površinu. U ponoć, točno u 00:00, misija se uspešno završila - iz bunara smo izvukli našu četvoronožnu 'planinarku'", saopšteno je iz HGSS.

Ono što je mnogima izmamilo osmeh na lice je to što se krava zove Alfa.

"Zanimljiv detalj: krava nosi ime Alfa - po automobilu "alfa romeo". Vlasnik ju je, naime, dobio u zamenu za auto! Alfi želimo brz oporavak od šoka - da što više pase, a što manje 'roni'", zaključili su.