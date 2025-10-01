Slušaj vest

Opštinsko državno tužilaštvo u Osijeku podiglo je optužnicu protiv Josipa Dabra (42) zbog dva krivična dela pred Opštinskim sudom u Vukovaru.

Prvo se tiče kršenja prava deteta iz člana 177, stav 2 Krivičnog zakonika. Prema njemu, svako ko navodi dete na ponašanje štetno po njegov razvoj može biti kažnjen zatvorom od jedne do pet godina.

Naime, nakon objavljivanja video snimaka na kojima Dabro prvo puca iz pištolja iz automobila, a zatim i iz puške, tužilaštvo je naišlo na niz snimaka na kojima je on dozvoljavao detetu (12) da koristi oružje. U zahtevu za skidanje imuniteta navedeno je da je dete naučio „kako da puca iz pištolja, automatske puške, baca i aktivira eksplozivnu napravu koja podseća na ručnu bombu, rastavlja i čisti automatsku pušku i pripadajuće okvire, a istovremeno ga je snimao kako mu daje uputstva o upotrebi navedenog oružja“.

Državno tužilaštvo ga tereti i za nezakonito posedovanje automatske puške vojnog porekla. Za to mu preti kazna zatvora do tri godine.

Na temelju vidljivih karakteristika puške na slici čini se da se radi o nekoj varijanti Zastave M70, što je jugoslovenska, odnosno srpska verzija kalašnjikova, jurišna puška oznake AK-47.

Nakon podizanja optužnice, Dabro je stao pred medije ispred zgrade Skupštine. Ističe da je za optužnicu saznao isključivo preko medija i da ni on ni njegovi advokati još nisu zvanično dobili optužnicu. Kaže da čak ni ne zna da li se radi o njemu. Dodao je i da se ne plaši suđenja. Nije želeo da komentariše ništa iz istrage.

Na pitanje da li žali što se prošle nedelje kandidovao za državnog tužioca, Dabro kaže da ne žali.

- Ako sam za nešto kriv, odgovaraću za to. Verujem u hrvatske sudove, ne vidim nikakav problem u tome. Ne bežim od odgovornosti. Ako se radi o inkriminacijama iz istrage koja je sprovedena u februaru, onda ne vidim nikakav problem - rekao je.

- Jeste li videli? Nisam video snimak pucanja deteta. Neću komentarisati istragu. Ne mogu da govorim o predmetu istrage. Što se tiče optužnice, pročitao sam je u medijima. Moji advokati i ja je još nismo dobili. Ne osećam se krivim. Rekao sam da je cilj bio da me eliminišu i stave u istražni zatvor. To je sve što mogu da kažem. Kada pročitam optužnicu, možemo kasnije da je komentarišemo - kaže Dabro.

Mislite li da ste pogrešili što ste pucali kroz prozor, pitali su ga mediji.

- Neću komentarisati ništa što bi me dovelo u bilo kakvu opasnost. Izvinio sam se zbog nekih snimaka koji su objavljeni, ali što se suda tiče - idemo na sud, ako se uopšte radi o meni - rekao je Dabro.

Podsećanja radi, Dabro je zbog ovoga proveo neko vreme u pritvorskom centru u Osijeku. Tamo je smešten zbog rizika od uticaja na svedoke. Čim su ispitani, pušten je na slobodu.

Njegov advokat još uvek čeka informacije od tužilaštva.

Hrvatski desničarski političar Josip Dabro puca iz kalašnjikova AK-47 i pištolja

- Nisam dobio ništa, ni obaveštenje, ni optužnicu - Šime Matak , advokat Josipa Dabre

Dabro je odgovorio na optužbe još u februaru, nazvavši ih lažnim.

- Čitao sam da sam detetu dao ručne bombe, to je laž, nikada u životu nisam držao bombu. Vidite i sami da je Josip Dabro šest nedelja stalno na naslovnoj strani nedeljnih novina. Ako moram u zatvor, presedeću to na jednoj stranici, ali neću nikome dati svoj mandat - komentarisao je Dabro.

Josip Dabro je bivši ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i potpredsednik vlade u trećoj vladi Andreja Plenkovića; stupio je na dužnost 17. maja 2024. godine nakon sporazuma između HDZ-a i Domovinskog pokreta, čiji je generalni sekretar. Prethodno je bio zamenik župana Vukovarsko-sremske županije (2017–2021). Podneo je ostavku 18. januara ove godine nakon što je u javnost procureo snimak na kojem puca iz pištolja sa suvozačkog sedišta automobila. Automobil se kretao i prolazio pored naseljenog mesta.