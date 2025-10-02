Slušaj vest

Devojka (23) je teško povređena nakon što je njen automobil u sredu, 27. avgusta, zbog neprilagođene brzine sleteo sa puta i udario u drvo kod Cerovlja u Istri u Hrvatskoj.

Automobil se prevrnuo na krov i završio u bari. Devojka se onesvestila. Kako je saopštila Policijska uprava istarska, vozaču su prvu pomoć na licu mesta ukazali građani koji su se slučajno zatekli na mestu nesreće.

Danijel Jurada, mladić koji se slučajno zatekao u blizini, herojski je uskočio u baru i spasao joj život.

Prevezena je u pulsku bolnicu, gde je zbog težine povreda bila zadržana na lečenju.

Njemu se sada zahvalila destilerija u kojoj je Matea zaposlena.

"Želimo da izrazimo duboku zahvalnost i iskreno poštovanje Danijelu Juradi, koji se našao na mestu saobraćajne nezgode u kojoj je naša zaposlena Matea Šterpin doživela tešku nesreću na putu do posla - vozilo se prevrnulo na krov, sletelo u baru vode i potpuno potonulo, zbog čega je izgubila svest.

Zahvaljujući svojoj prisebnosti, hrabrosti i brzoj reakciji, Jurada je nesebično pritekao u pomoć i tako spasao život našoj koleginici. Njegov rad ostavlja dubok trag u našim srcima i podseća nas na moć ljudske dobrote i solidarnosti", poručuju iz destilerije.

Destilerija mu se od srca zahvalila, u ime Matee, njene porodice i celog tima kompanije.