Riječka policija sprovodi kriminalističku istragu i traga za dve osobe koje su se lažno predstavile kao zaposleni u riječkoj bolnici i ubedile 88-godišnju ženu da njenoj ćerki hitno treba operacija, te joj prevarantski naplatile 30.000 evra.

Prema podacima Policijske uprave Primorsko-goranske, policija traga za muškarcem koji se pre dva dana u telefonskom razgovoru predstavio 88-godišnjoj ženi kao lekar iz riječke bolnice.

Dala novac bez provere

Ubedio ju je da njenoj ćerki hitno treba medicinska pomoć, odnosno operacija za koju treba da plati novac, pa je ona, ne kontaktirajući ćerku ili druge poznate osobe, navodno predala lekarske upute nepoznatoj ženi za koju je mislila da je iz riječke bolnice i dala joj 30.000 evra za „operaciju“.

Kada nije dobila obećane povratne informacije i nakon razgovora sa ćerkom, 88-godišnja žena je shvatila da je prevarena.

Policija upozorava

Policija još jednom poziva na oprez prilikom komunikacije sa nepoznatim osobama i naglašava da lekari i medicinski stručnjaci za hirurške i druge procedure lečenja ne kontaktiraju pacijente telefonom niti traže novac.

Građanima se savetuje da, ukoliko prime ovaj ili sličan telefonski poziv, odmah prekinu komunikaciju sa nepoznatom osobom i obaveste policiju na broj 192.