Penzioner B.L. (72) je ušao u kancelariju Turističke zajednice Podgore, koja se nalazi u zgradi opštine i uradio nešto skandalozno što užasnulo zaposlene — i zbog čega je morala da interveniše i policija.

Penzioner je oko 6.30 ujutru ušao u prostorije Turističke zajednice obučen samo u kupaće gaće. Zaposlena ga je ljubazno pozdravila, a on je odgovorio nepristojnim "pozdravom", naime skidanjem kupaćih gaća.

Nakon toga, seo je go u kancelarijsku stolicu, ali je ipak odlučio da ode. Ovde je priča tek dobila epilog jer se vratio!

Kažnjen sa 250 evra

Onda je odlučio da priđe radnici, pred kojom je odmah skinuo kupaće gaće. Stajao je go neko vreme ispred užasnute žene koja ga je ljubazno upozorila da na plaži postoje kabine za presvlačenje. Ali mu se nije dopalo ono što je čuo i počeo je da se žali. Službenica je napustila kancelariju, pa se penzioner presvukao i izašao na ulicu.

Ovim nastupima prekršio je član 14 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, pa je zbog vređanja moralnih osećanja građana, sa zakašnjenjem od 13 dana od incidenta, nedavno kažnjen sa 250 evra uz obavezu plaćanja paušalnog iznosa od 25 evra.

Podgora Foto: Printscreen/YouTube/Domagoj Vranješ

Penzioner se ne smatra krivim, iako priznaje da se svukao go. Sve je svalio na svoj invaliditet i zdravstvene probleme, zbog čega ima problema sa presvlačenjem na paravanima na plaži.

"Uradio sam to iz zdravstvenih razloga"

- Tamo nemaju stolice. I to sam rekao zaposlenom u turističkoj kancelariji. Istina je da sam dva puta ušao u kancelariju i skinuo odeću, ali sam se i presvukao. Uradio sam to zbog zdravstvenih problema. Treba obezbediti uslove za presvlačenje osobama sa invaliditetom - branio se 72-godišnjak.

Službenik Turističke zajednice Podgore se prisetio da je isti čovek na isti način ušao u njihovu kancelariju u julu.

- Nisam to nikome prijavio, ali je on ponovio isto kada je moja koleginica radila, koja ga je upozorila da to nije mesto za presvlačenje. On je protestovao i rekao da je invalid, pa je ona napustila kancelariju, a on ju je uvredio - zaključio je turistički radnik.

Bez obzira na tačan razlog za skidanja, penzioner je kažnjen, mada ispod zakonskog minimuma.

Kurir.rs/Jutarnji list