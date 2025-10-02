Slušaj vest

Četiri osobe su izgubile život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu kod Senja, kada je putnički automobil sleteo u more, potvrdila je za HRT Ličko-senjska policijska uprava.

Nesreća se dogodila oko 16:30 časova u selu Bunica u Hrvatskoj.

Nakon prijema prijave, na lice mesta su odmah upućene službe hitne pomoći, a u potragu su uključeni i ronioci HGSS-a.

Policija je saopštila da su iz vozila izvučena tela dve žene i dva muškarca.

Kako se ispostavilo, reč je o automobilu sa zagrebačkim registracijama, ali identitet žrtava, kao ni njihova nacionalnost, još nisu poznati.

Na licu mesta biće sproveden uviđaj radi utvrđivanja okolnosti nesreće, dok su tela prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci.