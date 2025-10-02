Slušaj vest

Četiri osobe su poginule u stravičnoj saobraćajnoj nesreći nakon što im je automobil sleteo u more.

„Na lice mesta odmah su upućene sve službe hitne pomoći, a angažovani su i ronioci iz stanice HGSS Gospić, koji su izvukli dva ženska i dva muška tela. Tela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci“, rekla je Maja Brozičević, portparolka policije Ličko-senjske županije.

Iznajmljen automobil

Kako se saznaje, automobil je imao zagrebačke registarske tablice.

Prema informacijama iz HGSS-a, njihovi ronioci su iz mora izvukli tela dva muškarca i jedne žene, dok je telo druge žene samo isplivalo. Dario Cindrić, šef stanice HGSS Gospić, potvrdio je za Net.hr da su akciju pokrenuli popodne nakon poziva 112.

Po dolasku na lice mesta, u moru su pronašli automobil.

Ronioci izvukli tela

„Jedna osoba je odmah isplivala, a ronioci su izvukli još tri tela“, rekla je Cindrić, dodajući da je akcija završena uveče. Na licu mesta bile su sve službe - hitna pomoć, policija i mrtvozornik.

Nezvanično se saznaje da je automobil iznajmljen na aerodromu „Dr Franjo Tuđman“, što bi ukazivalo na to da su žrtve verovatno bile stranci, ali će se to zvanično znati tek nakon obdukcije i kada se utvrdi identitet pokojnika.