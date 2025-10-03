Slušaj vest

Na deonici državnog puta broj 8 kod Senja, juče u 16:20 sati na Bunici došlo je do stravične nesreće u kojoj su poginule četiri osobe.

Nepoznati vozač je upravljao svojim automobilom zagrebačkih registracionih oznaka iz smera Rijekeprema Senju i ulaskom u levu blagu krivinu iz za sada nepoznatih razloga izgubio je kontrolu nad vozilom i skrenuo u desno, udario u dva zaštitna kamena stupa, nastavio vožnju izvan kolovoza posle čega je sleteo u provaliju dubine 70 metara, a potom u more.

Na mestu događaja poginule su dve muške i dve ženske osobe čija tela su izvukli pripadnici HGSS Stanice Gospić, a tela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci.