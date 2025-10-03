Slušaj vest

Na deonici državnog puta broj 8 kod Senja, juče u 16:20 sati na Bunici došlo je do stravične nesreće u kojoj su poginule četiri osobe.

Nepoznati vozač je upravljao svojim automobilom zagrebačkih registracionih oznaka iz smera Rijekeprema Senju i ulaskom u levu blagu krivinu iz za sada nepoznatih razloga izgubio je kontrolu nad vozilom i skrenuo u desno, udario u dva zaštitna kamena stupa, nastavio vožnju izvan kolovoza posle čega je sleteo u provaliju dubine 70 metara, a potom u more.

Na mestu događaja poginule su dve muške i dve ženske osobe čija tela su izvukli pripadnici HGSS Stanice Gospić, a tela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci.

U toku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice događaja kao i utvrđivanje identiteta osoba.

(Kurir.rs/Večernji.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustiteHrvatskaPITALI SU GRAĐANE HRVATSKE DA NABROJE PET GRADOVA U SRBIJI: Anketa zbog koje se propada u zemlju od SRAMOTE! Region obilaze neverovatni snimci (VIDEO)
srbija hrvatska.jpg
HrvatskaHOROR U ŠIBENIKU, PA U MAKARSKOJ! Dve tragedije na SVADBAMA za SAT vremena! Još jedna žena teško povređena zbog SIGNALNE RAKETE!
profimedia-0948748681.jpg
Hrvatska"SVI SMO U ŠOKU DA NEKO OD BAKLJE POGINE NA SVADBI" Ceo Šibenik u neverici zbog KRVAVOG VENČANJA! Oglasio se i katolički sveštenik!
profimedia-0461903233.jpg
Hrvatska"POLOMIM KIČMU DOK URADIM SVE, 11-12 SATI DNEVNO" Ovo je PRAVA ISTINA o sezonskom radu u Hrvatskoj, SNIMAK OBILAZI REGION, evo kako zaista žive radnici (VIDEO)
132132132132.jpg