Mobilni telefoni, pametni satovi, slatka gazirana pića, kao i veštački nokti i neprikladna šminka zabranjeni su učenicima osnovne škole u Vrgorcu u Hrvatskoj.

Indeks prenosi da novi kućnim red koji to propisuje treba da stupi na snagu za četiri dana.

Mobilni telefoni i pametni satovi biće isključeni i smešteni u ormariće tokom predmetne nastave.

Tokom razredne nastave, biće ostavljeni isključeni u školskim torbama.

Izuzetno, u hitnim slučajevima, uz dozvolu nastavnika, učenik može da koristi mobilni telefon.

Takođe je zabranjeno korišćenje mobilnog telefona tokom odmora i pauze za ručak, do kraja nastave za određeni čas, osim u slučajevima nužde, o čemu učenik mora da obavesti predmetnog nastavnika ili dežurnog nastavnika.

U slučaju da učenici koriste mobilne telefone i druge tehničke uređaje, oni će biti oduzeti i vraćeni roditeljima, a nakon drugog oduzimanja, učeniku će biti izrečena odgovarajuća pedagoška mera, a uređaj će se čuvati u školi do kraja polugodišta.

Izuzetak od ovih pravila odnosi se na učenike sa hroničnim bolestima, poput dijabetesa, kojima je uređaj potreban.

Pravilnik o kućnom redu osnovne škole u Vrgorcu usvojen je jednoglasno nakon opsežnih rasprava sprovedenih na svim nivoima škole, od nastavničkog veća i roditeljskog veća do učeničkog veća.

Takođe je predviđeno da su učenici dužni da dođu u školu najkasnije deset minuta pre početka nastave i da odu najkasnije deset minuta nakon završetka školskih obaveza.

Uključena je i novina koju je uvelo Ministarstvo nauke, obrazovanja i mladih Hrvatske, a odnosi se na mogućnost roditelja da opravdaju izostanke svoje dece putem e-Dnevnika.