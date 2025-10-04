Slušaj vest

Olupina automobila u kojem su u četvrtak poginule četiri osobe, turisti sa Malte, izvučena je u petak iz mora kod Senja, saopštila je Policijska uprava Ličko-senjska, prenosi RTL Danas.

Prema navodima policije, nesreća se dogodila oko 16:30 časova kod mesta Bunica, u Hrvatskoj, kada je vozač iznajmljenog vozila izgubio kontrolu nad automobilom prilikom ulaska u krivinu.

Vozilo je udarilo u dva zaštitna kamena stuba, nastavilo da se kreće van puta, sletelo u jarugu duboku 70 metara i završilo u moru.

Uprkos pokušajima da se pomogne, putnicima nije bilo spasa. Prema informacijama sa terena, policajac iz Policijske stanice Senj je prvi skočio u more, ali zbog jakih talasa i jakih morskih struja nije uspeo da dođe do nastradalih.

"Intervencija je bila izuzetno potresna"

Tela stradalih izvukli su pripadnici Hrvatske gorske službe spasavanja (HGSS) iz Gospića. U akciji je učestvovao i ronilac Renato Huba, koji je rekao da je intervencija bila izuzetno potresna.

- Pripremio sam se za najgoru sliku, ali ovo je bilo iznad mojih očekivanja - rekao je Huba.

Na pitanje što je zatekao, ronilac je istakao: "Privatne stvari, mobilni telefon, slatkiše. Jaknu, svašta nešto. To bude šokantno".

Šef Stanice HGSS Gospić, Dario Cindrić, ocenio je da intervencija nije bila tehnički zahtevna, ali da je u pitanju prizor koji je psihološki teško podneti.

- Tamo dole, na dubini od 15 metara... Niko ne bi želeo to da vidi - rekao je Cindrić za RTL Danas.

U nesreći stradala dva muškarca i dve žene

Podsetimo, dva muškarca i dve žene koji su poginuli prilikom sletanja automobila u more kod Senja su državljani Malte. Automobil je, nezvanično saznaju hrvatski mediji, bio iznajmljen na zagrebačkom aerodromu.

U ličko-senjskoj policiji kažu da će o tom slučaju službene podatke izneti tek nakon što dobiju nalaze obdukcije i dovrše istraživanje nesreće koja se dogodila u četvrtak na deonici državne puta broj 8. kod mesta Bunica.