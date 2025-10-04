Slušaj vest

Novine Times of Malta pišu da se radi o dva bračna para sa Malte: 68-godišnjem Džeremiju Gambinu i njegovoj 67-godišnjoj supruzi Loren, kao i 67-godišnjem Kevinu Boničiju i njegovoj 66-godišnjoj supruzi Aleksandri.

Nesreća se dogodila u četvrtak oko 16.20 na deonici državnog puta broj 8 u mestu Bunica.

Vozač koji je upravljao iznajmljenim putničkim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka je ulaskom u blagu levu krivinu iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom.

Skrenuo je udesno, udario u dva zaštitna kamena stuba, nastavio da vozi van kolovoza, a zatim sleteo u provaliju duboku 70 metara i more. Četiri osobe su preminule na licu mesta. Njihova tela iz mora su izvukli pripadnici gospićkog HGSS-a.

Šta se zna o poginulima?

Gambin je bio trener u košarkaškom klubu Luxol. Ranije je i sam igrao košarku i predstavljao Maltu na Igrama malih evropskih država 1987. u Monaku. Takođe je bio nastavnik fizičkog u školi St Michael's. On i supruga Loren imali su troje dece i nekoliko unučadi.

Kevin Boniči bio je direktor dve taksi-firme. Pre toga je radio za Air Malta u finansijskim, letačkim i inženjerskim sektorima avio-kompanije. On i supruga Aleksandra imali su dvoje dece i nekoliko unučadi.

Džordan Galea Pejs, zamenik gradonačelnika Svijija – grada u kom su živeli Džeremi i Loren oprostio se od svojih sugrađana.

- Loren je bila voljena i aktivna članica naše zajednice, redovno je prisustvovala našim aktivnostima, dok je gospodin Gambin, moj bivši profesor u St Michael's-u, uvek bio poštovan čovek - izjavio je Galea Pejs.

Hrabri policajac pokušao da ih spase

Malteško ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je saučešće i potvrdilo da sarađuje sa hrvatskim vlastima.

Telo jedne žene izronilo je stotinama metara od automobila, dok su ostale tri žrtve izvučene iz vozila. Beli Land Rover Discovery, u kom su stradali, takođe je izvučen iz mora.

U dramatičnim trenucima nakon nesreće posebno se istakao policajac Policijske stanice Senj. Prema izjavama očevidaca, on je sa velike visine skočio u more i pokušao više puta da zaroni do potopljenog vozila kako bi izvukao unesrećene.