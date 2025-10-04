Slušaj vest

PU Požeško-slavonska javlja kako je sinoć oko 21:20 sati između mesta Šeovica i Japaga, 19-godišnji vozač koji je upravljao automobilom, usled neprilagođene brzine sleteo u putni kanal prilikom čega je došlo do prevrtanja vozila na krov.

U saobraćajnoj nesrećivozač je teško povređen, dok je 16-godišnjak i troje 18-godišnjaka koji su se nalazili kao putnici u vozilu lakše povređeno.

Sledi dalje utvrđivanje svih okolnosti saobraćajne nesreće, a takođe sledi i obaveštenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad Područne kancelarije Pakrac.