PU Požeško-slavonska javlja kako je sinoć oko 21:20 sati između mesta Šeovica i Japaga, 19-godišnji vozač koji je upravljao automobilom, usled neprilagođene brzine sleteo u putni kanal prilikom čega je došlo do prevrtanja vozila na krov.

U saobraćajnoj nesrećivozač je teško povređen, dok je 16-godišnjak i troje 18-godišnjaka koji su se nalazili kao putnici u vozilu lakše povređeno.

Sledi dalje utvrđivanje svih okolnosti saobraćajne nesreće, a takođe sledi i obaveštenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad Područne kancelarije Pakrac.

Iz Policije dodaju i kako se tokom protekla 24 sata na području PU požeško-slavonske dogodio i beg s mesta saobraćajne nesreće u Požegi u Ulici dr. Franje Tuđmana kao i saobraćajne nesreće s materijalnom štetom u mestu Trenkovo i u Pleternici na Trgu Zrinskog i Frankopana.

(Kurir.rs/Večernji.hr/Preneo: V.M.)

