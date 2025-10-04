STRAVIČNA NESREĆA U SLAVONIJI: Autom sleteli u kanal, povređeno petoro mladih, među njima i maloletnik
PU Požeško-slavonska javlja kako je sinoć oko 21:20 sati između mesta Šeovica i Japaga, 19-godišnji vozač koji je upravljao automobilom, usled neprilagođene brzine sleteo u putni kanal prilikom čega je došlo do prevrtanja vozila na krov.
U saobraćajnoj nesrećivozač je teško povređen, dok je 16-godišnjak i troje 18-godišnjaka koji su se nalazili kao putnici u vozilu lakše povređeno.
Sledi dalje utvrđivanje svih okolnosti saobraćajne nesreće, a takođe sledi i obaveštenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad Područne kancelarije Pakrac.
Iz Policije dodaju i kako se tokom protekla 24 sata na području PU požeško-slavonske dogodio i beg s mesta saobraćajne nesreće u Požegi u Ulici dr. Franje Tuđmana kao i saobraćajne nesreće s materijalnom štetom u mestu Trenkovo i u Pleternici na Trgu Zrinskog i Frankopana.
(Kurir.rs/Večernji.hr/Preneo: V.M.)