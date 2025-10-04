U mestu Hrvace u Dalmaciji došlo je do sudara autobusa i automobila i tom prilikom je povređeno nekoliko osoba.
Jutros oko 9:15 sati u mestu Hrvace dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali autobus i jedno privatno vozilo, izvestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.
Prema prvim informacijama, vozač automobila zadobio je povrede pa je prevezen u bolnicu na pružanje lekarske pomoći, javlja Dalmacija Danas.
U autobusu se u trenutku sudara nalazilo više putnika, od kojih je deset osoba lakše povređeno - reč je uglavnom o udarcima, hematomima i trzajnim povredama vrata.
Zbog uviđaja i policijskog postupanja saobraćaj se na toj deonici odvija naizmenično jednom saobraćajnom trakom, a policija poziva vozače na strpljenje i oprez pri prolasku na mestu nesreće.
