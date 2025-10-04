Slušaj vest

Jutros oko 9:15 sati u mestu Hrvace dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali autobus i jedno privatno vozilo, izvestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Prema prvim informacijama, vozač automobila zadobio je povrede pa je prevezen u bolnicu na pružanje lekarske pomoći, javlja Dalmacija Danas.

U autobusu se u trenutku sudara nalazilo više putnika, od kojih je deset osoba lakše povređeno - reč je uglavnom o udarcima, hematomima i trzajnim povredama vrata.

Zbog uviđaja i policijskog postupanja saobraćaj se na toj deonici odvija naizmenično jednom saobraćajnom trakom, a policija poziva vozače na strpljenje i oprez pri prolasku na mestu nesreće.

(Kurir.rs/Večernji.hr/Preneo: V.M.)

