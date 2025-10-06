Slušaj vest

Mladić (19) poginuo je jutros rano oko 4 sati ujutru u teškoj saobraćajnoj nesreći na županijskom putu ŽC-3254 u području naselja Jasenak, grad Ogulin, saopštila je Policijska uprava Karlovačke županije.

Devetnaestogodišnjak je upravljao putničkim automobilom ogulinskih registarskih oznaka iz pravca Jasenka u pravcu Drežnice. Zbog neprilagođene brzine vozila karakteristikama i stanju klizavog i mokrog puta, prilikom izlaska iz leve krivine izgubio je kontrolu nad vozilom.

U nekontrolisanom kretanju, vozilo je prvo prešlo u levu traku, zatim u desnu, nakon čega je izletelo sa puta udesno i udarilo u drvo, gde se zaustavilo. Devetnaestogodišnjak je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

O događaju je obavešteno nadležno državno tužilaštvo, koje je istragu poverilo policijskim službenicima.

Istragom je utvrđeno da devetnaestogodišnjak nije koristio sigurnosni pojas. Izveštaj o incidentu biće prosleđen nadležnom državnom tužilaštvu.