Za neke situacije nekad jednostavno nemate reči, pa tako ni za opisanu situaciju, na koju su naišli vozači, ali i šibenski policajci na putu između Šibenika i Lozovca.

Žena za volanom je kilometrima upravljala automobilom marke "reno klio" bez guma na desnoj strani automobila!

Prolazila je krivine, prelazila preko dvostruke pune linije i tako ušla u tunel i sve to sa širom otvorenim prtljažnikom.

Usledilo hapšenje

- Žena je uhapšena i dovedena u prostorije policije zbog ugrožavanja bezbednosti drumskog saobraćaja - rekla je za Morski HR Sanja Baljkas iz Šibenske policije, a detalje o događaju policija će objaviti sutra.

A šta je ostalo od jadnog Klija, pogledajte na fotografiji:

Sreća u nesreći je da niko nije nastradao!