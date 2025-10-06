Slušaj vest

Kako se vidi na snimku koji su objavili hrvatski mediji, žena je vozila svoj "reno klio" kilometrima po putu, iako vozilo uopšte nije imalo gume na desnoj strani.

Uprkos svemu, ona je jurila kroz krivine, preticala preko pune linije i vozila se kroz tunel, i to sa otvorenim prtljažnikom dok su felne varničile po asfaltu.

Policijska patrola je zaustavila njenu sumanutu vožnju, a portparolka šibenske policije Sanja Baljkas je rekla sledeće za Morski.hr:

- Žena je uhapšena i pritvorena zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja.

Hrvatski mediji ističu da je prava sreća da niko nije poginuo tokom ove ludačke vožnje.

Još jedan snimak vožnje bez guma

Nakon ovog slučaja, hrvatski mediji su objavili još jedan snimak koji je nastao u blizini Dubrave.

Kako navode, opet je "reno klio" u glavnoj ulozi, ali je ovde jasno da je vozač izgubio gumu tokom vožnje. On nije vozio kilometrima kao žena sa gornjeg snimka, već se zaustavio pored puta.

