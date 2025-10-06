Slušaj vest

Prema trenutno dostupnim informacijama, direktor se dopisivao sa maloletnicom, a istražitelji su utvrdili da ju je pipkao i pokušao da je poljubi.

Nakon što je slučaj prijavljen, nadležna policijska uprava sprovela je krivičnu istragu i uhapsila direktora škole u Slavoniji.

Prvo je predat pritvorskom nadzorniku, a zatim je tužilaštvo zatražilo da mu se odredi pritvor.

Teže kvalifikacije krivičnog dela

Nema očigledne bojazni da bi mogao da utiče na svedoke, jer, kako nezvanično saznajemo, postoje fotografije na kojima se dopisuje sa maloletnicom, kao i snimak na kojem je dodiruje.

Tužilaštvo ga je stoga optužilo za teško nepristojno ponašanje, za koje zakon predviđa kaznu od šest meseci do pet godina zatvora.

Pored toga, tereti se za seksualno uznemiravanje počinjeno nad osobom ranjivom zbog njenih godina, za koje Krivični zakonik predviđa kaznu do tri godine zatvora.