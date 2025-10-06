U Zagrebu je danas 20-godišnjak sa airsoft puškom izazvao paniku na autobuskoj stanici Avenija Dubrovnik. Policija ga je privela, a slučaj se istražuje.
Hrvatska
MUŠKARAC S PUŠKOM STAJAO NA STANICI, LJUDI SE PRENERAZILI - SVI POČELI DA BEŽE! Nezapamćena drama u Zagrebu, mladić (20) priveden (FOTO)
Slušaj vest
Tokom popodneva u Zagrebu dogodio se incident koji je uznemirio građane – muškarac sa puškom stajao je na autobuskojstanici na Aveniji Dubrovnik.
Ljudi su se oko njega ubrzo razbežali, navodi portal24.sata, a on je potom ušao u autobus na liniji 219.
Policija je potvrdila da se incident dogodio, priveli su 20-godišnjaka, koji je nosio airsoft pušku. Uhapšeni će biti podvrgnut kriminalističkom istraživanju.
Kurir.rs/24sata.hr
Reaguj
Komentariši