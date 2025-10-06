Slušaj vest

Tokom popodneva u Zagrebu dogodio se incident koji je uznemirio građane – muškarac sa puškom stajao je na autobuskojstanici na Aveniji Dubrovnik.

Ljudi su se oko njega ubrzo razbežali, navodi portal24.sata, a on je potom ušao u autobus na liniji 219.

Policija je potvrdila da se incident dogodio, priveli su 20-godišnjaka, koji je nosio airsoft pušku. Uhapšeni će biti podvrgnut kriminalističkom istraživanju.

Kurir.rs/24sata.hr

