Tri mlada života odnela je lavina u Julijskim Alpima u Sloveniji u nedelju oko 10 časova. Penjači, dva brata iz Kaštel Lukšića i jedan muškarac iz Solinjanina, poginuli su u području između planinskih vrhova Tošca i Vernara.

Telo jednog pronađeno je istog dana u potrazi koju su pokrenuli slovenački gorski spasilački timovi, a tela druge dvojice pronađena su danas. Prema informacijama, sedam hrvatskih državljana, penjača iz šireg splitskog područja, uputilo se u nedelju ujutru ka vrhu Tošca (2.275 m).

Lavina ih iznenadila

Prvobitne informacije bile su da su četvorica penjača poslušala upozorenja i ostala u Vodnikovom domu, gde su prenoćili, ali je juče šef spasilačke operacije Miha Arh otkrio nove informacije. On potvrđuje da je hrvatska ekspedicija bila na Triglavu u subotu, a zatim stigla u Vodnikov dom da prenoći.

On navodi da su se svih sedam potom uputila ka Toski i da ih je iznenadila lavina između Vodnikovog doma u Velom Polju i Studorskog prolaza. Trojicu planinara je lavina odnela u usku snežnu jarugu i zaustavili su se posle oko 350 metara. Ostala četvorica su ostala na stazi i pozvala pomoć.

Teško je reći da li su nesrećni planinari bili prevareni količinom od samo pola metra snega. Međutim, Klemen Belhar iz Slovenačke gorske službe spasavanja rekao je da ova količina snega ne zvuči kao mnogo, ali je opasna kada su u pitanju lavine.

U nedelju su pale velike količine novog snega, teren je travnat, a bilo je relativno toplo pa se sneg još nije slegao. Lavina je spontano krenula na oko 1.800 metara nadmorske visine. Telo prvog planinara koji je poginuo pronađeno je 150 metara od mesta nesreće, dok su druga dvojica nošena 200 metara dalje preko dva kamena skakališta.

Opsežna akcija spasavanja

Gorska služba spasavanja Slovenije izvestila je da je u akciji učestvovalo 39 spasilaca iz udruženja GRS Bohinj, GRS Radovljica i GRS Jesenice, kao i vodiči spasilačkih pasa GRZS. Učestvovala je i gorska jedinica slovenačke policije, tako da je ukupno bilo više od 45 spasilaca i policajaca.

Meštani Kaštela sa tugom govore o Rokovoj i Andrijinoj dobroti, skromnosti i ljubavi prema domovini. Stariji Roko se nedavno oženio, a obojica su, prema rečima njihovih poznanika, bili „primerni dečaci i ponos svog sela“.

Dan žalosti

Zbog smrti dvojice sugrađana u Gradska uprava je saopštila da će u Kašteli biti proglašen dan žalosti.

„Ova tragedija i gubitak života duboko su potresli našu zajednicu“, rekao je Frane Smoljo, portparol Grada Kaštela za Hinu.

U ime Grada Kaštela, izrazio je duboko saučešće porodicama i prijateljima dvojice braće i planinara čija su tela pronađena u slovenačkim Alpima.

Još jedan hrvatski državljanin preminuo je u Julijskim Alpima u Sloveniji - iz oblasti Solina, iz mesta Sveti Kajo.