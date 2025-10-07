Slušaj vest

- Ovo je velika tragedija. Znamo manje-više sve detalje. Porodica i prijatelji su sada ovde u kući, ima nas 50 i ne možemo da verujemo šta se dogodilo - rekao je član porodice preminule braće Roka (31) i Andrije (26) Kovačeva iz Kaštela.

Zatrpala ih je lavina ispod vrha planine Tosc u slovenačkim Julijskim Alpima oko 10 časova u nedelju, zajedno sa još jednim hrvatskim državljaninom Marijom Bokom. Telo jednog od Hrvata pronađeno je u nedelju popodne, dok su tela dvojice braće pronađena danas.

- Deo porodice je poslednji put čuo sa njima u nedelju oko 9 ujutru, sat vremena pre tragedije. Nisu išli na vrh planine, kako je napisano, već su išli ka planinarskom domu, a onda ih je zatrpala lavina - kaže član porodice.

Teškim i tužnim glasom nam je rekao kako dva brata nisu učinila ništa loše.

- Čekali su da svi krenu ka podnožju i onda ih je pogodila lavina, ubivši troje njih. Trebalo je da budu kod kuće te večeri - rekao je član porodice, još jednom ponavljajući da dva brata sigurno nisu učinila ništa loše.

- Sneg je bio svež i na klizavoj travi i došla je lavina - zaključio je član porodice.

Hrvatski ambasador u Sloveniji Boris Grigić potvrdio nam je da su tela prebačena u Ljubljanu na obdukciju.

- Kada se obdukcija završi, porodica će moći da preuzme telo. Sve će to trajati jedan ili dva dana - rekao je ambasador.