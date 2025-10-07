U nedelju, 5. oktobra u 12:20 časova u Dubravi kod Šibenika, policajci Saobraćajne policijske stanice Šibenikzaustavili su privatno vozilo šibenskih registarskih tablica bez prednjih i zadnjih desnih guma, kojim je upravljala 42-godišnji hrvatska državljanka.

Pregledom je utvrđeno da je vozačica upravljala vozilom dok joj je zabranjeno upravljanje motornim vozilom kategorije „B“ i imala je nivo alkohola u krvi od 1,27 g/kg.

Zbog sumnje da je vozila pod dejstvom droga ili lekova, policajci su vozačici ponudili test na drogu, a preliminarnim testom je utvrđeno prisustvo droga u njenom organizmu, dok je ona izričito odbila ponuđene analize krvi i urina radi analize i veštačenja.

Uhapšena je zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i danas je uz optužnicu priveden u Prekršajno odeljenje Opštinskog suda u Šibeniku.

Optužnica je zahtevala kaznu zatvora od 30 dana, ukupnu novčanu kaznu od 2.240 evra i izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilima kategorije „B“ u trajanju od 12 meseci.

Sud je odredio pritvor vozačici od 15 dana i ona je poslata u zatvor u Šibeniku.