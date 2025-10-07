TUĐMAN PREŽIVEO UDAR TRIDESETAK AVIONA JNA?! Na današnji dan 1991. bombe padaju na Banske dvore, SAD odmah traže sankcije, sumnja u hrvatsku operaciju (VIDEO)
Na današnji dan 1991. godine, vazduhoplovne snage Jugoslovenske narodne armije (JNA) napale su Gornji grad u Zagrebu.
U Banskim dvorima se u tom trenutku nalazilo nekoliko visokih zvaničnika, uključujući Franju Tuđmana.
Hrvatski sajt Indeks navodi da je u napadu poginula jedna osoba, a četiri su povređene.
Navodi se da su sa tadašnjim predsednikom Hrvatske u Banskim dvorima bili i predsednik Predsedništva SFRJ Stjepan Mesić i Ante Marković, premijer SFRJ.
Cilj sastanka bio je da se Marković ubedi da se povuče sa svoje funkcije i angažuje se po pitanju hrvatske nezavisnosti.
Jutarnji deo sastanka je završen i bilo je vreme za pauzu za ručak.
Posle ručka, njih trojica su nastavili razgovor u predsedničkom kabinetu kada je počeo napad.
Indeks navodi da je iznad Zagreba tada viđeno tridesetak aviona, a njihova meta je bio Trg Svetog Marka.
Na Banske dvore su bačene dve bombe, od kojih je jedna pogodila prostoriju u kojoj su zvaničnici upravo završili ručak.
Šteta je nastala u većini soba u Banskim dvorima, kao i zgradu Hrvatskog sabora, Staru gradsku kuću, crkvu Svetog Marka, Istorijski muzej, kao i nekoliko stambenih zgrada u blizini, od kojih je većina bila dom švajcarskog diplomate.
Marković je nakon napada pozvao svoju kancelariju u Beogradu i isprozivao šefa Ministarstva odbrane, Veljka Kadijevića, koga je smatrao odgovornim za napade.
Pretio je ostavkom ako Kadijević ne bude odmah smenjen.
Ministarstvo je odbacilo optužbe i sugerisalo da bi takvu operaciju verovatnije organizovale hrvatske vlasti nego bilo ko iz Beograda.
Bombardovanje Banskih dvora dovelo je do toga da su razni konzulati u Hrvatskoj izdali saopštenja u kojima savetuju svojim građanima da napuste Hrvatsku iz bezbednosnih razloga.
SAD su predložile ekonomske sankcije protiv Jugoslavije, a Nemačka je nazvala JNA varvarskom vojskom.
Nakon bombardovanja, predsednička kancelarija je premeštena 2,5 kilometra zapadno od centra grada, u vilu Zagorje na Pantovčaku.
Pre rata, ova lokacija je služila kao dom i radno mesto raznih visokih zvaničnika u Jugoslaviji, ali nakon bombardovanja Banskih dvora Pantovčak je postao glavna rezidencija hrvatskog predsednika.
