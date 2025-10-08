Slušaj vest

Policija u Puli prijavila je 19-godišnjika zbog narušavanja javnog reda i mira nakon što je iz automobila pokazivao pištolj, što je uznemirilo građane.

Policija je intervenisala po prijavi građana, a ispostavilo se da je pištolj plastičan. Incident se dogodio juče popodne. Policija je protiv mladića pokrenuta prekršajnu prijava zbog narušavanja javnog reda i mira.

Policija je saopštila da je mladiću oduzet automobil jer se sumnja u njegovu tehničku ispravnost pa će vozilo biti poslato na vanredni tehnički pregled.

Kako prenose hrvatski mediji, u ponedeljak u Zagrebu mladić s puškom u rukama i kacigom na glavi stajao je na autobuskoj stanici, a zatim ušao u jedan od gradskih autobusa.

Policija je ubrzo privela 20-godišnjaka, nakon čega je utvrđeno da je reč o airsoft pušci, odnosno replici koja se koristi u rekreativnom gađanju.

Uprkos tome, protiv mladića je pokrenuto kriminalističko istraživanje i biće podneta odgovarajuća prijava, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

Pre tri sedmice, sličan slučaj dogodio se u Splitu, gde je 19-godišnjak šetao sa airsoft puškom po Bilicama, što je takođe izazvalo uzbunu. Iako se mladić u ovom slučaju vraćao sa igre i njemu je replika oduzeta, a protiv njega je podnetn optužni predlog zbog kršenja Zakona o nabavci i posedovanju oružja građana.

