JEDNA OSOBA POGINULA: Stravična saobraćajna nesreća kod Lužana
- Jedan čovek poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu A3 kod mesta Lužani u sredu u 6.51 sati - potvrdili su iz PU brodsko-posavske, piše 24sata.hr.
HAK javlja kako je prekinut saobraćaj zbog saobraćajne nesreće na auto-putu A3 Bregana-Lipovac između čvorova Slavonski Brod zapad i Lužani (193.km) u smeru Bregane.
Na mesto nesreće stigli su Hitna pomoć i helikopterska hitna pomoć, kao i policija i vatrogasci.
