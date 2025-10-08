Slušaj vest

- Jedan čovek poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu A3 kod mesta Lužani u sredu u 6.51 sati - potvrdili su iz PU brodsko-posavske, piše 24sata.hr.

HAK javlja kako je prekinut saobraćaj zbog saobraćajne nesreće na auto-putu A3 Bregana-Lipovac između čvorova Slavonski Brod zapad i Lužani (193.km) u smeru Bregane.

Na mesto nesreće stigli su Hitna pomoć i helikopterska hitna pomoć, kao i policija i vatrogasci.

Kurir.rs/24sata.hr

