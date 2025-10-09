Žena pretila smrću policiji u Hrvatskoj.
Hrvatska
ŽENA PRETILA POLICIJI SMRĆU: Nazivala pogrdnim nazivima
Slušaj vest
Protiv hrvatske državljanke (37) završena je krivična istraga zbog sumnje da je počinila krivično delo pretnje, nakon čega je predata pritvorskom nadzorniku, javlja Policijska uprava Primorsko-goranske županije.
Incident se dogodio u ponedeljak, 6. oktobra, oko 22 časa na području Novog Vinodolskog.
Tokom postupanja dvojice policajaca iz Policijske stanice Crikvenica, 37-godišnja žena ih je vređala raznim pogrdnim izrazima.
Pored uvreda, upućivala je i ozbiljne pretnje, navodeći da će im ugroziti živote.
Zbog navedenog, protiv nje je nakon završene istrage podneta krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu.
(Kurir.rs/Index.hr)
Reaguj
Komentariši