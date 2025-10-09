Slušaj vest

Protiv hrvatske državljanke (37) završena je krivična istraga zbog sumnje da je počinila krivično delo pretnje, nakon čega je predata pritvorskom nadzorniku, javlja Policijska uprava Primorsko-goranske županije.

Incident se dogodio u ponedeljak, 6. oktobra, oko 22 časa na području Novog Vinodolskog.

Tokom postupanja dvojice policajaca iz Policijske stanice Crikvenica, 37-godišnja žena ih je vređala raznim pogrdnim izrazima.

Pored uvreda, upućivala je i ozbiljne pretnje, navodeći da će im ugroziti živote.

Zbog navedenog, protiv nje je nakon završene istrage podneta krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu.

(Kurir.rs/Index.hr)

Ne propustiteHrvatskaJEDNA OSOBA POGINULA: Stravična saobraćajna nesreća kod Lužana
hrvatska-policija-12.jpg
HrvatskaNAORUŽANI TINEJDŽERI OPUŠTENO SE ŠETAJU HRVATSKOM Drama u Puli: Građani masovno prijavljivali uznemirujuće prizore
profimedia-0461903233.jpg
HrvatskaNA OVOM OSTRVU NASRED JADRANA ŽIVI SAMO 1 ČOVEK! Jedinstveno mesto ima i usamljeni svetionik, a priroda skoro netaknuta: "Mir i strah vladaju istovremeno" FOTO
Screenshot 2025-10-06 224640.jpg
HrvatskaTUĐMAN PREŽIVEO UDAR TRIDESETAK AVIONA JNA?! Na današnji dan 1991. bombe padaju na Banske dvore, SAD odmah traže sankcije, sumnja u hrvatsku operaciju (VIDEO)
Screenshot 2025-10-07 144022 copy 2221.png