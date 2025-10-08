Slušaj vest

Iz zagrebačke policije su saopštili da na telima nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na to da je smrt nastupila kao posledica krivičnog dela.

Na lice mesta su izašli radnici Gradske plinare Zagreb, koji su zatvorili ventil na gasnim instalacijama.

Obavljenim uviđajem, koji su sproveli policijski službenici Službe za uviđaje i kriminalističku tehniku Policijske uprave zagrebačke u saradnji sa veštacima Centra za forenzička ispitivanja, istraživanja i veštačenja "Ivan Vučetić", utvrđeno je da je smrt najverovatnije nastupila usled trovanja ugljen-monoksidom.

Tela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

"Povremeno, najviše vikendima, boravili su u tom stanu"

Lokalni portal Zagorje.com nezvanično saznaje da je tragično preminuo bračni par iz Zagorja, tačnije iz Svetog Križa Začretja.

„Njih dvoje su povremeno boravili u svom stanu u sklopu jedne kuće u Začretju, a povremeno, najviše vikendom, boravili su u Zagrebu, u svom stanu, jer su se bavili prodajom na tamošnjoj pijaci.

Jedno vreme su više vremena provodili u Zagrebu, ali sam baš pre nekih mesec dana srela tu ženu u Začretju – poznajem je ceo život – i rekla mi je da sada uglavnom borave ovde, gde je ona i rođena, a da ređe idu u Zagreb. Svi smo ovde šokirani i ožalošćeni vešću da su baš ona i njen suprug tragično nastradali“, ispričala je za Zagorje.com meštanka Svetog Križa Začretja.

Kurir.rs/Zagorje.com/Index

