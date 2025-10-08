Slušaj vest

Hrvatska je dobila obrazloženo mišljenje zbog nesrazmernog ograničavanja slobode poslovnog nastanjivanja i slobodnog kretanja usluga za advokate i advokatske firme iz EU, što je u suprotnosti s Direktivom o uslugama.

Ograničenja za advokatske firme iz EU

Komisija smatra da hrvatski zakon krši pravila EU time što zabranjuje advokatskim firmama iz EU osnivanje podružnica, dok hrvatske advokatske firme mogu to da rade u drugim državama članicama. Hrvatski zakon dozvoljava advokatima da rade samo u jednoj advokatskoj firmi i nameće prekomerno visoke i posredno diskriminišuće takse za registraciju pri advokatskoj komori, kao i nerazmerna ograničenja za komercijalnu komunikaciju.

Nakon što Hrvatska nije adekvatno reagovala na zvanično upozorenje, Komisija je odlučila da uputi obrazloženo mišljenje Hrvatskoj, koja sada ima dva meseca da odgovori i preduzme potrebne mere. U suprotnom, Komisija može odlučiti da slučaj prosledi Sudu Evropske unije.

Komisija navodi da pravila EU olakšavaju advokatima i advokatskim firmama pružanje njihovih usluga u različitim državama članicama, a istovremeno garantuju odgovarajući nivo zaštite za potrošače i građane.

Upozorenje zbog izveštavanja o tržištu električne energije

Hrvatska je, zajedno sa Bugarskom, dobila zvanično upozorenje jer nije ispunila svoju obavezu izveštavanja u skladu s pravilima o tržištu električne energije na jedinstvenom tržištu.

Rok za podnošenje izveštaja o sprovođenju jednog člana direktive koja postavlja zajednička pravila za unutrašnje tržište električne energije unutar EU bio je 1. januar 2025. godine.

Komisija navodi da je cilj ove direktive stvaranje konkurentnog, na potrošače usmerenog, fleksibilnog i nediskriminišućeg tržišta električne energije u EU, te da je usklađenost s njenim odredbama ključna za obezbeđivanje pravičnog i integrisanog energetskog tržišta u svim državama članicama.

Ti izveštaji detaljno opisuju neophodnost i proporcionalnost javnih intervencija u određivanju cena električne energije, uključujući procenu napretka u postizanju efikasne konkurencije među snabdevačima električne energije i prelazak na tržišne cene.

Komisija je stoga odlučila da pošalje zvanična obaveštenja Bugarskoj i Hrvatskoj, koje sada imaju dva meseca da odgovore i dostave svoje izveštaje.

U slučaju da ne dostave zadovoljavajući odgovor, Komisija može odlučiti da izda obrazloženo mišljenje.

Postupak zbog povrede prava EU

Postupak zbog povrede prava EU sastoji se od tri koraka:

Prvi korak je slanje zvaničnog upozorenja (službene opomene).

Ako se pitanje ne reši tim putem, šalje se obrazloženo mišljenje, kojim se od države traži da obezbedi usklađenost sa zakonodavstvom Unije.

Ako država članica i dalje ne sarađuje, Komisija može predmet proslediti Sudu Evropske unije.

Većina slučajeva se reši pre nego što dođe do Suda. Takođe je zatvoreno 59 slučajeva nakon što su dotične države članice obezbedile usklađenost s pravom EU.