Slušaj vest

U neviđenom izbornom scenariju u Hrvatskoj, Milorad Mihanović je ušao u Gradsko veće Murskog Središća zahvaljujući, bukvalno, samo jednom glasu. Svom.

Ovaj neobičan slučaj zabeležen je na dopunskim izborima za predstavnika romske manjine, gde je Mihanović bio jedini kandidat. Četiri birača od ukupno 270 registrovanih u tom području izašla su na birališta, ali je samo jedan glasački listić bio važeći i, kako je rekao, njegov.

Prema rečima samog Mihanovića, sve se ovo dešava zbog bojkota i svojevrsnog političkog protesta nakon što je prethodno odbijena njegova ustavna tužba vezana za izbore za mesto zamenika župana Međimurske županije. Zbog svega toga, kaže, obratio se i Evropskom sudu za ljudska prava i Državnom tužilaštvu i čeka njihove odgovore.

- Svim političarima u Hrvatskoj sam pokazao kako se to radi. Meštanima sam u znak protesta rekao: 'Ne idite na birališta'. Rekao sam im i da ne moraju da idu da glasaju, da mogu da ostanu kod kuće, jer je padala kiša i rekao sam ženi da ne izlazi. Hteo sam da pokažem bojkot, jer smo opljačkani na prošlim izborima. Žena mi je rekla: 'Mužu, šta god kažeš, tako će biti'. Ona nije bila problem, morao sam da ubedim ostale. Sa jednim, mojim zlatnim, glasom, ušao sam u Savet - rekao je Mihanović kroz smeh.

Uprkos apsurdnosti situacije, Državna izborna komisija potvrđuje da je sve u skladu sa zakonom i propisanim pravilima.

- Tri listića su bila nevažeća, a jedan važeći, što čini 25 odsto. Samo pet odsto važećih glasova je dovoljno za ulazak u Gradsko veće - objasnila je Tamara Blagus iz Županijske izborne komisije, potvrđujući da je ovo pravno valjan, iako neobičan, slučaj koji će definitivno ući u istoriju.

Mihanović, dugogodišnji aktivista i predstavnik romske zajednice, kaže da neće menjati svoj postupak.

1/4 Vidi galeriju Milorad Mihanović Foto: Facebook/Milorad Mihanović

- Plan je isti kao i do sada, radićemo na integraciji, obrazovanju dece i zapošljavanju. Nastavljamo istim tempom - rekao je Mihanović.

Takođe je istakao da nemaju problema sa ostatkom populacije ni u jednom segmentu. Dodaje da ga rezultat nije iznenadio, ali priznaje da nije baš oduševio sve članove porodice.

- Žena je žena... Nikad zadovoljna. Bila bi najsrećnija da nisam ušao, jer više neću biti kod kuće. Ako je problem što sam glasao za sebe, neka Ustavni sud kaže šta misli o tome - zaključio je Mihanović.