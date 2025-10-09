Slušaj vest

Karlovačka policija izdala je saopštenje u kojem upozorava građane da ne nasedaju na pokušaje prevare u kojima im se traži novac preko telefona zbog navodne povrede člana porodice.

Naime, juče oko podneva, osamdesettrogodišnja žena iz Karlovca primila je telefonski poziv od nepoznate ženske osobe. Ona se suznim glasom predstavila kao njena ćerka i rekla joj da je pala niz stepenice i povredila se. Nakon toga, nepoznata muška osoba se javila na telefon i rekla joj da njena ćerka hitno mora da plati operaciju, na šta joj se osamdesettrogodišnjakinja ponudila da dođe i uzme 12.000 evra koje ima kod kuće.

Nakon kratkog zadržavanja ispred zgrade, osamdesettrogodišnja žena je predala navedeni iznos mlađem muškarcu koji je došao da pokupi novac. Po povratku u stan, ćerka ju je pozvala i potvrdila da joj se ništa nije dogodilo, a ona je shvatila da je prevarena.

U toku je krivična istraga, saopštila je karlovačka policija, upozoravajući da su česte prevare u kojima nepoznata osoba kontaktira građane mobilnim telefonom ili telefonom. Predstavljaju se kao lekari ili zaposleni u bolnici i navode da je njihovo dete, sa kojim su uspostavili telefonski kontakt, upravo teško povređeno i da je potrebno hitno platiti lekarima dalje lečenje. Traže da se novac ili nakit donesu na određenu lokaciju ili da dođu po njega na kućnu adresu.

Policija upozorava građane da ne nasedaju na ovakve pokušaje prevare jer zvanični organi nikada ne traže novac od porodica i rođaka preko telefona. Dodaju da prevaranti iskorišćavaju brigu žrtava za njihovu decu i stvaraju fiktivnu potrebu za brzim odgovorom. Kontakt ostvaruju telefonom.

"Takođe upozoravamo građane da, pre nego što podignu i daju novac nekome, provere sa svojim voljenima da li je u pitanju mogući pokušaj prevare. Savetujemo i da, ukoliko primite takav poziv, odmah prekinete razgovor i sve prijavite policiji na broj 192", dodaje se u policijskom upozorenju.