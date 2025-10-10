Slušaj vest

Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske potvrdilo je tamošnjem sajtu Indeks da je ove nedelje u Maliju, zemlji u centralnoj Africi, nestao hrvatski državljanin.

Navodi se da ministarstvo još nije potvrdilo da li je reč o otmici, ali prema informacijama koje Indeks ima iz pouzdanih diplomatskih izvora, dvojica muškaraca u Maliju su oteta.

Iako je prva informacija bila da su tamo oteta dva Hrvata, Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova tvrdi da drugi nestali muškarac nema hrvatsko državljanstvo.

„Porodica hrvatskog državljanina koji je u nevolji u Maliju zatražila je pomoć od Hrvatske službe spoljnih poslova 8. septembra 2025. godine. Druga osoba nema hrvatsko državljanstvo“, potvrdili su za Indeks iz ministarstva.

Nestali su od 5. septembra

Kažu da je porodica u prvom kontaktu sa Ministarstvom spoljnih i evropskih poslova Hrvatske izjavila da su on i njegov prijatelj nestali u Maliju, što znači da nisu mogli da ih kontaktiraju od 5. septembra ove godine.

„Odmah nakon saznanja o događaju, Ministarstvo je započelo aktivnosti na utvrđivanju lokacije hrvatskog državljanina i svih okolnosti konkretnog slučaja. Ministarstvo spoljnih poslova i ambasade Republike Hrvatske u Alžiru i Italiji zatražili su informacije od nadležnih organa Republike Mali. Dodatno, zatražena je pomoć i od Delegacije EU u Bamaku“, rekli su iz ministarstva, priznajući da još nisu dobili odgovor od vlasti u Maliju.

Opsežna potraga

„Pored toga, u ovom slučaju tesno sarađujemo sa Ministarstvom spoljnih poslova zemlje čije državljanstvo obe osobe imaju. Ministarstvo spoljnih poslova je u komunikaciji sa suprugom hrvatskog državljanina, koja nas je obavestila da je porodica angažovala advokata u Republici Mali. Hrvatska služba spoljnih poslova nastavlja da preduzima aktivnosti u ovom slučaju sa ciljem utvrđivanja svih okolnosti konkretnog slučaja i pružanja konzularne pomoći i zaštite državljaninu Republike Hrvatske“, navode.

Foto: Shutterstock

Još nisu otkrili da li je potvrđeno da se radi o otmici ili šta se traži u zamenu za oslobađanje otetog Hrvata i njegovog prijatelja.

Pre više od deset godina, hrvatska vojska je učestvovala u mirovnoj misiji u Maliju, ali njih više nema tamo.

Mali je u ozbiljnoj krizi

Pored godina nestabilnosti, Mali se poslednjih nedelja suočava sa jednom od najtežih kriza.

Zemlju istovremeno pogađa militantna blokada uvoza goriva, veliki gubici vojske u sukobima sa islamističkim grupama i politički pritisci vojnog režima kod kuće i na međunarodnom nivou.

Mediji izveštavaju da je militantna grupa Džamaat Nasr al-Islam val-Muslimin (JNIM), povezana sa Al Kaidom, početkom septembra objavila blokadu uvoza goriva u Mali.

Militanti zaustavljaju cisterne na ulazu u zemlju i napadaju konvoje, što uzrokuje nestašicu benzina i dizela.

U Bamaku su se formirali dugi redovi, dok su mnoge benzinske pumpe morale da se zatvore.

„Na nekim pumpama više nema goriva, ljudi čekaju satima“, izvestio je Rojters.

Premijer Abdulaje Maiga sazvao je krizni komitet i najavio dodatne mere za zaštitu cisterni koje dolaze iz Obale Slonovače.

Ali situacija u unutrašnjosti zemlje je i dalje teška, a u gradovima Segu, Mopti i San, snabdevanje gotovo da i ne postoji.