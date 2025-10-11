Hrvatska
HOROR U OKUČANIMA Ljudska lobanja pronđena u kući, evo šta je policija utvrdila na licu mesta
Policija je u četvrtak u Okučanima pronašla ljudsku lobanju, nakon dojave koja je stigla u policijsku stanicu.
"Policijski službenici su na mestu događaja obavili uviđaj pri čemu nisu pronađeni ostaci kostura osobe, a mrtvozornik je potvrdio da se ne radi o nasilnoj smrti", saopštili su iz policije.
Identitet osobe biće utvrđen daljom istragom, dodaju.
Takođe, policija je slučaj prosledila Županijskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu.
Kurir/Telegraf
