Policija je u četvrtak u Okučanima pronašla ljudsku lobanju, nakon dojave koja je stigla u policijsku stanicu.

"Policijski službenici su na mestu događaja obavili uviđaj pri čemu nisu pronađeni ostaci kostura osobe, a mrtvozornik je potvrdio da se ne radi o nasilnoj smrti", saopštili su iz policije.

Identitet osobe biće utvrđen daljom istragom, dodaju.

Takođe, policija je slučaj prosledila Županijskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu.

