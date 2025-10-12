Slušaj vest

Reč je o maloj kozi koja se nalazila u delu "Dečiji Zoo" u koju posetioci mogu da uđu i pomaze životinje. Na ulazu stoji natpis "Na sopstvenu odgovornost". Dete je, kažu iz policije, povuklo kozu za rog pa ga je ona ogrebala.

- Šetali smo Zoološkim vrtom, a pored nas odjednom stigla policija. Svi su bili u šoku, pričali su da je policija stigla da privede kozu - ispričao je očevidac koji je snimio neobičnu intervenciju u zagrebačkom Zoo vrtu u subotu popodne.

Kako su potvrdili iz zagrebačke policije, policajci su stigli na intervenciju po dojavi da je životinja povredila malo dete. Ogrebotina je, kako su potvrdili, bila mala.

- U pitanju su bili posetioci koji su stranci. Ne znamo tačne okolnosti jer nismo videli taj trenutak. To je ograđeno mesto u koje posetioci mogu da uđu na sopstvenu odgovornost. Upozorenje stoji i na ulazu u mesto. To su videli i policajci. Bila je pozvana i hitna pomoć, od strane roditelja deteta. Iz hitne su rekli kako nema razloga za postupanje. Srećom, povreda je bila mala. Kroz tu nastambu godišnje prođe jako puno ljudi, posebno dece. Nažalost, može doći i do ovakvog slučaja. Treba poštovati životinje koje hodaju oko nas, ne dirati ih ako one to ne žele. Ne možemo da kontrolišemo kako će one reagovati - rekao je direktor Zoo vrta Ivan Cizelj.

- Ne znam zašto su zvali policiju i hitnu. Verovatno su se prepali. Srećom, nikome se nije ništa dogodilo. Ovo je prvi put da sam čuo da je neko zvao policiju u Zoološki. Sve nas je jako zbunilo šta se to dogodilo - dodao je svedok.