Nedavno se na društvenim mrežama pojavila objava koja je istovremeno nasmejala i nasamarila mnoge članove. Naime, jedna Zagrepčanka izHrvatskeispričala je kako je, šetajući parkom, na klupi ugledala novčanicu od 500 evra.

Kako je otkrila u svojoj objavi unutar Fejsbuk grupe "Dubrava – moj kvart" isprva nije mogla da veruje svojoj sreći: pomislila je da je neko izgubio pravo bogatstvo i da ga je upravo ona pronašla. Međutim, kada je uzela novčanicu i okrenula je, dočekalo ju je neprijatno iznenađenje. S druge strane jasno se videlo da je reč o običnom papiru.

Neko je očigledno odlučio da se malo našali s prolaznicima i podmetnuolažnu novčanicu.

"Ajme, hodajući Branimirovom, mojoj sreći nije bilo kraja kad sam na klupi ugledala 500 evra... ali kad sam okrenula novčanicu…", napisala je autorka objave koja je sa učesnicima Fejsbuk grupe podelila i fotografije novčanice.

Novčanice od 500 evra Foto: Shutterstock

"Takvih po podu u Dubravi ima koliko hoćeš"

Njena objava je ubrzo izazvao lavinu komentara i šala među članovima grupe.

"Hajde, bar si na tren bila srećna", našalila se jedna korisnica, dok je drugi član opisao sličnu situaciju:

"Jedan čovek je jednom na pijaci bacio takvu stoticu pod nečiji štand, svi su se samo hvatali i izmotavali, a mi umirali od smeha."

U raspravi se moglo pročitati i niz duhovitih komentara poput:

"To je moje", "Kod mene je druga polovina", "Pa još ti piše velikim slovima 'this is fake', šta si uopšte okretala?"

Sama autorka objave priznala je da u prvi tren nije ni primetila upozorenje: "Onog trena videla sam samo 500 evra"

Jedan član grupe utešio ju je da nije jedina koja se razočarala ovakvim pronalaskom lažnih novčanica.

"Takvih po podu u Dubravi ima koliko hoćeš", zaključio je on.