Teška nesreća u kojoj su život izgubila dva radnika dogodila se jutros kod zgrade zatvora i suda u Bjelovaru.

Kako je nezva saznao MojPortal.hr, došlo je do urušavanja zida prilikom obnove zatvora u Bjelovaru.

Iz policije su potvrdili kako su poginuli 42-godišnji radnik iz Indije i 59-godišnji radnik iz Hrvatske.

Kurir.rs/Jutarnji list

