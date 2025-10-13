Kako je nezva saznao MojPortal.hr, došlo je do urušavanja zida prilikom obnove zatvora u Bjelovaru.
POGINULI HRVAT (59) I INDIJAC (42): Užas u Bjelovaru, zid se obrušio na radnike u blizini zatvora
Teška nesreća u kojoj su život izgubila dva radnika dogodila se jutros kod zgrade zatvora i suda u Bjelovaru.
Iz policije su potvrdili kako su poginuli 42-godišnji radnik iz Indije i 59-godišnji radnik iz Hrvatske.
