Jedna osoba je povređena pored Srednje škole Bedekovčina, potvrdila je Krapinsko-zagorska regionalna policija.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vide se policija, kola hitne pomoći i helikopter oko škole.

Iz škole su nezvanično potvrdili da je u pitanju nesreća, ali pojavljuju se i druge informacije.

Žena, čiji sin ide u tu srednju školu, kaže da joj je javio da je jedan dečko izbo drugog.

"Samo mi je poslao poruku što se dogodilo da se ne brinem ako vidim vest na portalima. Sve se dogodilo napolju, ispred sale za fizičko", rekla nam je.