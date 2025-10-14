Slušaj vest

Policija je potvrdila da je jedna osoba povređena u blizini srednje škole u ​​Bedekovičini, nakon čega je prevezena u bolnicu.

Incident se navodno dogodio tokom proslave Dana hleba, na koju je jedan dečak doneo hleb, slaninu i nož. Dok je u šali okretao torbu, nož je izleteo i ubo drugog dečaka u grudi.

Oglasio se i otac učenika koji je povredio drugog.

- Mi, roditelji, dobili smo informaciju da su se gurali i da mu je nož izleteo iz torbe - rekao je otac, dodajući da su povređeni učenik i njegov sin prijatelji i da on to nikada ne bi uradio namerno.

Oglasio se i KBC Zagreb.

"KBC Zagreb, kao zdravstvena ustanova, dužan je da se pridržava odredbi Zakona o zaštiti prava pacijenata, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, GDPR-a, Zakona o lekarskoj praksi i odredbi drugih pozitivnih propisa kao i internih akata ustanove, te stoga nismo u mogućnosti da pružimo nikakve informacije o pacijentima i njihovom zdravlju".