Kako prenose hrvatski mediji, treći muškarac ih snima, a na snimku se pojavljuje i devojka.

- U utorak smo dobili snimak napada na starijeg čoveka. Kako smo saznali, snimak je nastao na području Splita. Na njemu se vidi kako se dva mladića iživljavaju nad starijim muškarcem. Na snimku se čuje i kako je to osveta što je navodno tukao ženu - pišu 24sata.hr.

- Nisam je napa' - trudi se reći muškarac dok se drži za glavu.

Čuju se i glasovi drugih ljudi koji komentarišu kako krvari te da ga ne tuku jer bi ga mogli ubiti. Na snimku je i devojka. Kako se nezvanično saznaje, na snimku su maloletnici.

Sve je snimljeno još 19. septembra, ali ništa nije prijavljeno policiji sve do jučerašnjeg dana, kad su je ljudi počeli deliti po društvenim mrežama.

Odgovor policije

- Policija je tokom jučerašnjeg dana upoznata sa sadržajem snimka. Odmah smo inicirali kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti nastanka događaja te identiteta učesnika. Policijski službenici su sinoć utvrdili identitete oštećenih osoba, s njima su obavljeni razgovori i primljena je krivična prijava - odgovorili su iz policije.

Utvrdili su identitet mogućih napadača te ih trenutno traže.

Kurir.rs/24sata

NASILJE U SPLITU