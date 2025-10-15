DRAMA U CENTRU ZAGREBA: Kombi vozio unazad i udario ženu! Vozilo podignuto uz pomoć velikih vazdušnih jastuka!
Zagrebački vatrogasci uspeli su da spasu ženu koja je oko 11:30 sati ostala zarobljena ispod kombija na Prilazu Gjure Deželića u Zagrebu. Policija je potvrdila da su dojavu o nesreći u kojoj su učestvovali pešak i kombi dobili oko 11:10.
- Pešak je povređen i prevezen u KBC Sestre milosrdnice, ali prema nezvaničnim informacijama, ne bi trebalo da je reč o težoj povredi - saznaje Večernji..
Svedoci su odmah pozvali hitnu pomoć, policiju i vatrogasce JVP-a Grada Zagreba. Vatrogasci su dobili dojavu o naletu vozila na osobu koju je trebalo osloboditi.
- Radi se o naletu kombija na osobu prilikom kretanja unazad - kažu vatrogasci.
Uspeli su da podignu kombi uz pomoć velikih vazdušnih jastuka, a ženu su odmah preuzeli lekari hitne pomoći i prevezli je u bolnicu. Uviđaj je u toku.
Kako se saznaje, žena je starija, a u trenutku nesreće imala je kolica za kupovinu. Prilikom intervencije bila je pri svesti.
(Kurir.rs/Večernji.hr/Preneo: V.M.)