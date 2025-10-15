Slušaj vest

Šokantna priča dolazi iz Hrvatske. Na oglas jedne konjušnice koja prodaje kobilujavio se muškarac s upitom da mu se životinja iznajmi za snimanje pornografskog filma.

Nakon što je jedna privatna ergela iz centralne Hrvatske oglasila prodaju kobile, javio se muškarac s upitom koji je, blago rečeno, šokantan. Bez imalo ustručavanja, pitao je može li iznajmiti navedenu kobilu za snimanje intimnih odnosa sa životinjama.

Uznemirena vlasnica konja nakon kraće komunikacije brzo je odbila muškarca i, u šoku, sačuvala snimke dopisivanja kako bi potražila savet šta da učini i kome da prijavi slučaj.

"Znate li šta je animal?"

Konverzacija je, upozoravaju, uznemirujuća.

- Ja i devojka želimo nešto ako biste dali u najam, znate li šta je animal? Platićemo koliko kažete - započinje muškarac poruku i dodaje da se mogu dogovoriti, te da će poslati video kako bi prodavačica videla šta tačno želi. Odmah navodi da se radi o ulozi u filmu.

Na pitanje šta tačno traži, i imajući u vidu da je vlasnici važna sigurnost kobile, on odgovara: "Animal s**s. Pogledajte na internetu pa javite da li vam odgovara, platili bismo koliko kažete, po vašim uslovima, naravno. Sigurnost je zagarantovana, postoji zaštita."

Uznemirena prodavačica odmah mu je odgovorila da nije zainteresovana, ali on nastavlja ubeđivanje i nudi joj 2.000 evra za "maksimalno pola sata".

- Objasnim šta tražimo, imam i video. Od vas se ne traži ništa - dodaje muškarac.

Vlasnica kobile je tada prekinula komunikaciju i blokirala njegov broj.

Zoofilija je prekršaj

- Prvo sam mislila da se neko šali - kaže vlasnica, ali i pita ko bi se sa takvim stvarima uopšte šalio. Poruke je pokazala kolegama, neki od njih poznaju policajce, ali su joj rekli da se ne može puno učiniti, iako su poruke uznemirujuće.

Iris Ban-Krošelj iz organizacije Animalex - pravna zaštita životinja, koja je objavila priču na društvenim mrežama, ističe:

- Nadležnima smo predali prijave i izrazili zabrinutost za sigurnost životinja zbog ozbiljne namere izvršenja prekršaja. Apelujemo na građane da nam jave ukoliko su imali slične ponude, kako bismo mogli reagovati.

- Zakonom o zaštiti životinja u čl. 5. st. 2. tačka 25, zoofilija je definisana kao prekršaj, a kazna za fizička lica iznosi od 1.000 do 3.000 evra.Krivičnim zakonom sankcionisano je samo mučenje životinja, što bi se u ovakvim slučajevima trebalo dokazivati.

- Ukoliko bi zoofilija, u smislu zabrane polnog odnosa sa životinjama, bila uključena u Krivični zakon, bilo bi moguće krivično goniti počinioce. Za sada, to je prekršaj sa svojim manama i prednostima. Kazna je premala i ovakvi prekršaji bi trebalo da budu uvršteni u Krivični zakon i sankcionisani zatvorskom kaznom.

U konkretnom slučaju nije izvršen ni prekršaj ni krivično delo, ali postoje elementi za podnošenje prijave, što je i učinjeno, naglašava Ban-Krošelj.

Lažni profil

Za dodatne informacije angažovan je lažni profil koji je osumnjičenom, nakon što je pokazao interes za snimanje takvih filmova, pojasnio o čemu se radi.

U tim porukama muškarac navodi da ga zanima snimanje pornografskih filmova za strano tržište, spominje i rok za prodaju filma u januaru 2026. godine.

Trebao mu je i neko za kameru, a važni su mu i higijenski uslovi štale. Uveravao je da je sve sigurno jer će koristiti kondome. Poslao je i video na kojem su dva muškarca u polnom odnosu sa kobilom, ali poreklo snimka nije jasno.

