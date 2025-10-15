UMRO POSLEDNJI TITOV KUVAR! Ivan Molnar preminuo u Bjelovaru: "Kuvao sam za Starog, kako smo ga zvali, od 1973. do 1980. godine" (FOTO)
Ivan Molnar, poznati bjelovarski kuvar, koji je kuvao za predsednika bivše SFRJ Josipa Broza Tita, preminuo je u 72. godini života, javio je regionalni portal Bjelovar.live.
Molnar je za predsednika Tita počeo da kuva sa dvadesetak godina i bio je najmlađi kome je to pošlo za rukom.
- Kuvao sam za Starog, kako smo ga zvali, od 1973. do 1980. godine, i to sve – od doručka do večere. Za njega, Jovankui njihove goste, svaki dan. U kabinetu smo bili Slovenac Lilijan Gabrijel, Marija Petrović i ja. Bio sam tada i više nego dvostruko mlađi od njih, ali učio sam od najboljih. Taj Slovenac bio je genijalac, radio je na brodu kraljice Elizabete pre Drugog svetskog rata. I danas sam mu zahvalan za sve što me je naučio - prisetio se Molnar u jednom od svojih brojnih intervjua.
(Kurir.rs/Telegraf.rs/Preneo: V.M.)