Ivan Molnar, poznati bjelovarski kuvar, koji je kuvao za predsednika bivše SFRJ Josipa Broza Tita, preminuo je u 72. godini života, javio je regionalni portal Bjelovar.live.

Molnar je za predsednika Tita počeo da kuva sa dvadesetak godina i bio je najmlađi kome je to pošlo za rukom.

- Kuvao sam za Starog, kako smo ga zvali, od 1973. do 1980. godine, i to sve – od doručka do večere. Za njega, Jovankui njihove goste, svaki dan. U kabinetu smo bili Slovenac Lilijan Gabrijel, Marija Petrović i ja. Bio sam tada i više nego dvostruko mlađi od njih, ali učio sam od najboljih. Taj Slovenac bio je genijalac, radio je na brodu kraljice Elizabete pre Drugog svetskog rata. I danas sam mu zahvalan za sve što me je naučio - prisetio se Molnar u jednom od svojih brojnih intervjua.

(Kurir.rs/Telegraf.rs/Preneo: V.M.)

