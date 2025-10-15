- Kuvao sam za Starog, kako smo ga zvali, od 1973. do 1980. godine, i to sve – od doručka do večere. Za njega, Jovankui njihove goste, svaki dan. U kabinetu smo bili Slovenac Lilijan Gabrijel, Marija Petrović i ja. Bio sam tada i više nego dvostruko mlađi od njih, ali učio sam od najboljih. Taj Slovenac bio je genijalac, radio je na brodu kraljice Elizabete pre Drugog svetskog rata. I danas sam mu zahvalan za sve što me je naučio - prisetio se Molnar u jednom od svojih brojnih intervjua.