Hapšenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, sprovode Služba sajber bezbednosti Uprave kriminalističke policije i Policijska uprava splitsko-dalmatinska širom Hrvatskei u nekoliko gradova.

Navedene radnje sprovode se na području Zagrebai Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su sastavu zločinačkog udruženja počinile krivična dela protiv intelektualnog vlasništva i krivična dela protiv kompjuterskih sistema, programa i podataka.

USKOKće posle ispitivanja osumnjičenih doneti odluku o daljem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravovremeno obavestiti javnost.

(Kurir.rs/Večernji.hr/Preneo: V.M.)

