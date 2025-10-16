Uskok i hrvatska policija sprovode veliku akciju širom zemlje, u nekoliko gradova. U toku su privođenja ljudi u akciji suzbijanja sajber kriminala.
Hapšenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, sprovode Služba sajber bezbednosti Uprave kriminalističke policije i Policijska uprava splitsko-dalmatinska širom Hrvatskei u nekoliko gradova.
Navedene radnje sprovode se na području Zagrebai Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su sastavu zločinačkog udruženja počinile krivična dela protiv intelektualnog vlasništva i krivična dela protiv kompjuterskih sistema, programa i podataka.
USKOKće posle ispitivanja osumnjičenih doneti odluku o daljem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravovremeno obavestiti javnost.
