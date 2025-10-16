Slušaj vest

U bazenima na Poljudu u Splitu dogodio se hemijski incident tokom isporuke hlora i tečnosti za snižavanje pH vrednosti vode, što je rezultiralo hospitalizacijom dvoje dece.

Kako je potvrdio Gordon Cerjan, direktor Javne ustanove Sportski objekti, neželjene tečnosti nisu curile u bazen, već je problem nastao tokom ispiranja creva.

- Radnik koji je obavljao posao dok je ispirao creva izazvao je mešanje hlora i kiseline, odnosno hemijsku reakciju. Intenzivan miris se proširio kroz ventilacioni sistem na druge prostorije i bazene. Zato smo sve evakuisali i provetrili bazene kako bi sav vazduh mogao da izađe - rekao je Cerjan.

Dvoje dece, uzrasta 12 i 8 godina, hospitalizovano je u Dečjoj klinici Kliničke bolnice u Splitu zbog iritantnog dejstva gasa i respiratornih teškoća. Njihovo medicinsko lečenje je u toku, saopštila je bolnica.

Zaposlenima je naloženo da izađu napolje, oni i dalje stoje na ulazu sa maskama. Smrad unutra je nepodnošljiv, „grize“ respiratorni sistem.