Slušaj vest

U bazenima na Poljudu u Splitu dogodio se hemijski incident tokom isporuke hlora i tečnosti za snižavanje pH vrednosti vode, što je rezultiralo hospitalizacijom dvoje dece.

Kako je potvrdio Gordon Cerjan, direktor Javne ustanove Sportski objekti, neželjene tečnosti nisu curile u bazen, već je problem nastao tokom ispiranja creva.

- Radnik koji je obavljao posao dok je ispirao creva izazvao je mešanje hlora i kiseline, odnosno hemijsku reakciju. Intenzivan miris se proširio kroz ventilacioni sistem na druge prostorije i bazene. Zato smo sve evakuisali i provetrili bazene kako bi sav vazduh mogao da izađe - rekao je Cerjan.

Dvoje dece, uzrasta 12 i 8 godina, hospitalizovano je u Dečjoj klinici Kliničke bolnice u Splitu zbog iritantnog dejstva gasa i respiratornih teškoća. Njihovo medicinsko lečenje je u toku, saopštila je bolnica.

Zaposlenima je naloženo da izađu napolje, oni i dalje stoje na ulazu sa maskama. Smrad unutra je nepodnošljiv, „grize“ respiratorni sistem.

(Kurir.rs/Dalmatinski portal)

Ne propustiteHrvatskaDVA DEČAKA TUKU STARCA DOK SEDI NA KLUPI, ŠIRI SE UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Horor u Splitu, brutalna OSVETA zgrozila Balkan!
split.jpg
Planeta"ŽELIMO DA SE ČUJE PRAVA ISTINA" Preživeli hrvatski planinari odlučili da progovore o TRAGEDIJI u Sloveniji! (FOTO)
558430930_1211668170989204_3447418093217094846_n.jpg
HrvatskaPIJAVICE NA JADRANU ŠIROM DALMACIJE: Kod Omiša se približila obali na stotinak metara (FOTO)
hr.jpg
HrvatskaMLADIĆ (22) UBIO OČUHA BAGEROM: Iza svega stoji pretužna priča
2.jpg