UKRAJINAC (34) IZBO MALOLETNOG SINA NOŽEM: Drama u Zagrebu, komšije u strahu!
Nakon što je u subotu, 11. oktobra, verbalno, a zatim i fizički napao 35-godišnjeg člana porodice u Sesvetama, Ukrajinac (34) je četiri dana kasnije, u sredu, 15. oktobra, oko 22:20, provalio u stan u kojem je boravio maloletni član porodice i fizički ga napao, a zatim ga povredio oštrim predmetom, saopštila je Policijska uprava Zagreba.
Povređenom maloletniku je ukazana medicinska pomoć u Kliničkoj bolnici Dubrava, gde je utvrđeno da je teško povređen.
Reč je o ocu koji je nožem teško povredio svog maloletnog sina.
U pitanju su Ukrajinci koji imaju status stranaca na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj.
Osumnjičeni 34-godišnji muškarac je uhapšen i odveden u policijsku stanicu radi krivične istrage.
Sumnja se da je izvršio pokušaj ubistva, nasilje u porodici i kršenje prava deteta.
(Kurir.rs/24sata.hr)