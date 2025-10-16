Slušaj vest

Nakon što je u subotu, 11. oktobra, verbalno, a zatim i fizički napao 35-godišnjeg člana porodice u Sesvetama, Ukrajinac (34) je četiri dana kasnije, u sredu, 15. oktobra, oko 22:20, provalio u stan u kojem je boravio maloletni član porodice i fizički ga napao, a zatim ga povredio oštrim predmetom, saopštila je Policijska uprava Zagreba.

Povređenom maloletniku je ukazana medicinska pomoć u Kliničkoj bolnici Dubrava, gde je utvrđeno da je teško povređen.

Reč je o ocu koji je nožem teško povredio svog maloletnog sina.

U pitanju su Ukrajinci koji imaju status stranaca na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj.

Osumnjičeni 34-godišnji muškarac je uhapšen i odveden u policijsku stanicu radi krivične istrage.

Sumnja se da je izvršio pokušaj ubistva, nasilje u porodici i kršenje prava deteta.