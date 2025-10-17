Slušaj vest

Na bazenima Poljud u Splitu dogodio se incident sa izlivanjem hemikalija, zbog čega je sedam osoba — petoro dece uzrasta od 8 do 13 godina i dvoje osamnaestogodišnjaka — potražilo medicinsku pomoć.

Dvoje dece je prevezeno u bolnicu. Do nesreće je došlo nakon što je radnik greškom pomešao kiselinu i hlor prilikom ispiranja cevi, a nastala para je navodno ušla u ventilacioni sistem, javlja HRT.

Dvoje dece u stabilnom stanju

Šef Dečje klinike u Kliničkoj bolnici u Splitu, dr Joško Markić, potvrdio je da je dvoje dece primljeno na Odeljenje za pulmologiju zbog teškog kliničkog stanja i zavisnosti od kiseonika.

HRT navodi da je njihovo zdravstveno stanje stabilno i da je jedno od njih čak skinuto sa respiratora. Dr Markić je dodao da su ostala deca imala simptome iritacije gornjih disajnih puteva.

- Primljeni su i sprovedena im je sva potrebna terapija. Deca koja zavise od kiseonika primila su terapiju kiseonikom i trenutno su u zadovoljavajućem, dobrom stanju i ne zahtevaju mere intenzivne nege. Uvereni smo da će njihov klinički tok biti povoljan - rekao je.

Očekuje se da bi, ako sve bude u redu, mogli biti otpušteni kući sutra.

Radnik pomešao hlor i kiselinu

Ilustracija



Direktor Javne ustanove Sportski objekti Gordon Cerjan objasnio je da neželjene tečnosti nisu curile u bazen.

- Radnik koji je obavljao taj posao dok je ispirao creva izazvao je mešanje hlora i kiseline, odnosno hemijsku reakciju. Intenzivan miris se proširio kroz ventilacioni sistem na druge prostorije i bazene - rekao je i dodao:

- Zato smo evakuisali sve i provetrili bazene kako bi sav vazduh mogao da izađe.

Potvrdio je da se u tom trenutku u bazenu nalazilo stotinak dece koja su odmah evakuisana. Zbog istrage i provetravanja, objekat je bio zatvoren nekoliko sati, ali su posle 14 časova bazeni ponovo otvoreni.

"Neprihvatljivo je da se ovo dešava"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta rekao je da je ovo ljudski faktor i da se moraju utvrditi sve okolnosti kako se ovakvi događaji ne bi ponovili.

- Protokoli su veoma važni. Protokoli i procedure treba ispitati. Ako nema protokola, on jednostavno mora biti definisan. Neprihvatljivo je da se ovo dešava. Sada je najvažnije da su deca dobro. Izvinjavam se u ime svih - rekao je Šuta.

Splitska policija sprovodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti incidenta.

Boris Pedišić, student Fakulteta za pomorske studije, koji trenira na Poljudu već 15 godina, rekao je da se ovako nešto nikada ranije nije dogodilo: "Sigurno nije lako deci, roditeljima i trenerima u klubu, ovo je prvi put da se ovako nešto dešava".

Srećom, količine hemikalija koje su reagovale bile su male, pa je incident završen bez ozbiljnih posledica.