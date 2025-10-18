Slušaj vest

Bjelovarsko-bilogorska policija potvrdila je da je juče ujutru primila prijavu o porodičnom nasilju i samoubistvu u blizini hrvatskog grada Daruvara.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je pokušao da naudi svojoj ženi i detetu, a nakon što je pozvana policija, zaključao se u kuću i izvršio samoubistvo.

Žena i dete su bezbedni, potvrdila je policija. U toku je krivična istraga i vrši se uviđaj na licu mesta.

Policija nam je rekla da, s obzirom na to da je u pitanju malo mesto i zbog želje da se izbegne sekundarna viktimizacija žrtve, ne žele da daju više informacija.

Napao je ženu nožem dok je kuvala

„Njegova žena je navodno spremala ručak i ljuštila krompir kada je njen muž iznenada uzeo nož i napao je, preteći da će ubiti nju i njihovu jedinu ćerku koja je bila kod kuće. Uspela je da pobegne sa devojčicom i skloni se kod komšinice. Vikala je Upomoć! Upomoć!, a komšije su odmah pozvale policiju“, rekao je lokalni stanovnik.

Kada je policija stigla, rekli su nasilnom muškarcu da ode po ličnu kartu jer je morao da ide sa njima u policijsku stanicu. On se potom vratio u kuću i zaključao se.

„Žena i komšije upozorile su policiju da se u kući nalaze vatreno oružje i eksplozivne naprave. Specijalne snage, kola hitne pomoći i vatrogasci su ubrzo stigli na lice mesta“, rekao je svedok.

Policija je upala u kuću i pronašla ga mrtvog.