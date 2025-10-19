Hrvatska
ŽENA POGINULA DOK JE PRELAZILA ULICU: Devojka (22) je udarila, nije joj bilo spasa
Ženska osoba, pešak, poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći rano u subotu ujutru u Splitu nakon što ju je udarilo vozilo, saopštila je splitska policija.
Saobraćajna nesreća dogodila se u 6:40 časova u ulici Domovinskih rata kod nadvožnjaka Pujanke, gde je vozačica (22) putničkog vozila udarila stariju ženu koja je neoprezno prelazila put, saopštila je policija.
Preminula je na licu mestu.
Policija vrši uviđaj na licu mesta, zajedno sa zamenikom okružnog državnog tužioca.
Zbog uviđaja, Ulica Domovinskih rata je bila privremeno zatvorena za saobraćaj.
