Natpise su najpre uočili na Facebook profilu Špansko za svakoga.

"Iako ne odobravamo lepljenje letaka po banderama, moramo priznati - ovaj nas je dobro nasmejao. Plakat ima i QR kod, ali ne znamo radi li jer se nismo usudili skenirati. Ako ste vi bili hrabriji - slobodno komentarišite! Kvart nikad zanimljiviji… ko zna, možda uskoro i nastavak sapunice: Marko uzvraća udarac!", našalili su se.

Otkriveno o čemu se radi

"Ja sam bivšem nogom razbila auto sa svih strana i ružem masnim ispisala sva stakla, pa su mu se na autoperionici smejali i fotkali ga", "Poruka za tu prevarenu curu, ženu. Javi se za kafu ako hoćeš!!!!! J**** tog Marka pa nije on niš posebno!!", "Ili je ovo najknjiževnija ljuta žena ili je ovo, puno verovatnije, gerila kampanja", samo su neki od komentara na Facebooku.

I čini se da je ovaj zadnji bio na dobrom tragu.

Naime, oni koji su uspeli skenirati QR kod, tvrde da ih je odveo na Instagram profil jednog beauty salona u susednom kvartu, Malešnici, pa se čini da je reč o samo jednom zabavnom pokušaju reklame.